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市场报道 | 2014年 11月 3日 星期一 18:51 BJT

欧洲汇市：英镑上涨，受英国制造业数据优于预期激励

“从所有的发展来看，英镑的表现非常好，”伦敦摩根士丹利银行欧洲外汇策略主管Ian Stannard说。

“这个数据将是锦上添花，欧元-英镑将回落至一个月左右前的低位。”

英镑兑美元 触及1.6027美元，然后回落，日内大致持稳在1.6005。

英镑兑日圆 上升至六年高点180.68日圆。日本央行上周意外放宽政策之后日圆即受重创。(完)

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