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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 19:09 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差跳升至逾16美元，因区域买气持续浮现

路透新加坡11月3日 - 亚洲柴油裂解价差周一跳升至每桶逾16美元，为逾五个月来首见；在原油价格偏低的情况下，区域买气持续浮现。

路透数据显示，12月柴油裂解价差上涨0.75美元，每桶较迪拜原油升水16.12美元，为5月21日达16.24美元以来最高。

数名行业消息人士称，菲律宾Petron寻求买进11月中旬交货20万桶柴油。他们补充说，该炼油业者上回买进10月初交货25万桶柴油，每桶升水0.60-0.70美元。

一名行业消息人士表示，越南Petrolimex敲进7,000吨含硫500ppm柴油，11月13-17日自新加坡装运，价格持平新加坡报价。

数名行业消息人士称，中国石油天然气至少买进一批柴油船货。

行业消息人士指出，中国国有炼油业者开始买进10月底至11月交货的柴油船货，因为国际价格低于国内零售价。

新加坡现货市场未有交易传出。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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