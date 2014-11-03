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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 19:08 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货升至约四个月最高，因马币下滑

路透吉隆坡11月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一连涨第五日，升至约四个月最高，因马币跌至九个月低位，使得棕榈油对外资及炼厂而言变得较便宜。

马币(林吉特)兑美元 一度下跌多达0.7%至3.3135，是2月14日以来最低。受到数据显示外资在9月减持债券持仓，以及每日定盘有关的美元需求所影响。

“棕榈油市场守得很稳，在马币下滑之际顺势上涨。”吉隆坡一位与外资商品经纪商往来的交易员说。他预计未来一、两日阻力位在2,350马币，支撑位在2,250马币。

指标棕榈油1月合约上涨1.3%，收报每吨2,336马币(704美元)，为7月11日以来首见。

总成交量为42,279口，远高于35,000口的日均成交量。

部分交易员表示，棕榈油从10月20日低点2,112上涨约10%之后，未来几天可能会遭遇一波获利了结。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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