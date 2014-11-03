香港金融：金管局修订银行稳定资金要求措施，计划明年1月实施

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港11月3日 - 香港金融管理局（HKMA）周一称，计划修订稳定资金要求措施，并于明年1月实施，以进一步提高银行风险管理的敏感度。
新修订措施包括对贷款增长率的计算，由按年率化计算全年贷款增长率超过20%，改为过去八个季度平均增长率（年率化）15%；以季度净新增贷款计算所需稳定资金，稳定资金比率亦会根据个别认可机构的季度贷款增长率厘定，不再采用现时指定稳定资金比率计算。
此外，过往稳定资金要求不适用于贷款总额50亿港元以下的银行，由明年1月开始要求将不适用于贷款总额100亿港元以下的银行。
金管局表示，新修订措施着眼于计算上的调整，有关影响视乎个别银行未来的贷款增长情况及其资产负债表的结构，金管局相信，新旧措施下适用银行的数目将相差不远。
金管局去年10月引入稳定资金要求，以确保银行在内地相关贷款增长的同时有足够资金规模，避免在流动性收紧时大幅收紧信贷。该要求对银行在某时段的信贷年化率增速超过20%以及贷存比率超过70%时，需要提高稳定资金的水平，而稳定资金的定义是长期资金，因此措施对一些没有存款业务的外资银行影响较大。
金管局此前公布，今年第二季末整体银行业的中国内地相关贷款总额为29,560亿港元，较去年底增加14.2%，增速较一季末的10.8%有所加快，占总资产的比重则维持在14.4%。 （完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申