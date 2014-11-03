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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 19:11 BJT

香港金融：金管局修订银行稳定资金要求措施，计划明年1月实施

路透香港11月3日 - 香港金融管理局（HKMA）周一称，计划修订稳定资金要求措施，并于明年1月实施，以进一步提高银行风险管理的敏感度。

新修订措施包括对贷款增长率的计算，由按年率化计算全年贷款增长率超过20%，改为过去八个季度平均增长率（年率化）15%；以季度净新增贷款计算所需稳定资金，稳定资金比率亦会根据个别认可机构的季度贷款增长率厘定，不再采用现时指定稳定资金比率计算。

此外，过往稳定资金要求不适用于贷款总额50亿港元以下的银行，由明年1月开始要求将不适用于贷款总额100亿港元以下的银行。

金管局表示，新修订措施着眼于计算上的调整，有关影响视乎个别银行未来的贷款增长情况及其资产负债表的结构，金管局相信，新旧措施下适用银行的数目将相差不远。

金管局去年10月引入稳定资金要求，以确保银行在内地相关贷款增长的同时有足够资金规模，避免在流动性收紧时大幅收紧信贷。该要求对银行在某时段的信贷年化率增速超过20%以及贷存比率超过70%时，需要提高稳定资金的水平，而稳定资金的定义是长期资金，因此措施对一些没有存款业务的外资银行影响较大。

金管局此前公布，今年第二季末整体银行业的中国内地相关贷款总额为29,560亿港元，较去年底增加14.2%，增速较一季末的10.8%有所加快，占总资产的比重则维持在14.4%。 （完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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