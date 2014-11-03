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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 19:27 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货贴水扩大至近六个月低点，供给泛滥

路透新加坡11月3日 - 亚洲380-cst燃料油现货贴水扩大至5月以来最低水准，需求乏力之际充裕供给压垮行情。

380-cst现货价差连续第四个交易日下跌，每吨较新加坡现货报价贴水0.98美元，受到现货交易时段果断的卖盘拖累。

俄罗斯贸易商Lukoil出售11月底装运的船货，较新加坡现货报价贴水幅度深达1美元。

“Lukoil有很多油。基本面而言，前景看空。”一名新加坡交易商表示。

今日未有现货交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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