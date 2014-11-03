重温稿-中国央行：将RQFII试点地区扩大到卡塔尔，初期投资额为300亿元人民币

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京11月3日 - 中国央行周一称，将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到卡塔尔，初期投资额度为300亿元人民币。
央行网站新闻稿并称，经国务院批准，中国人民银行与卡塔尔中央银行签署了规模为350亿元人民币/208亿里亚尔的双边本币互换协议。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。
双方并签署了在多哈建立人民币清算安排的合作备忘录，之后将确定多哈人民币业务清算行。
新闻稿表示，上述安排标志着中卡两国金融合作迈出新步伐，有利于中卡两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边贸易、投资便利化，维护区域金融稳定。
中国国家外汇管理局最新数据显示，截止10月30日，已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)91家，获批额度共计2,944亿元人民币，较上月增加111亿元。
此前中国已经与超过20个国家地区货币当局达成了货币互换协议，涉及总金额超过2万亿元人民币，从地域上正从亚洲和新兴市场国家向西方国家延伸，但尚无非洲国家。（完） (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申