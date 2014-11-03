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亚洲 | 2014年 11月 4日 星期二 07:30 BJT

重温稿-中国央行：将RQFII试点地区扩大到卡塔尔，初期投资额为300亿元人民币

路透北京11月3日 - 中国央行周一称，将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到卡塔尔，初期投资额度为300亿元人民币。

央行网站新闻稿并称，经国务院批准，中国人民银行与卡塔尔中央银行签署了规模为350亿元人民币/208亿里亚尔的双边本币互换协议。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

双方并签署了在多哈建立人民币清算安排的合作备忘录，之后将确定多哈人民币业务清算行。

新闻稿表示，上述安排标志着中卡两国金融合作迈出新步伐，有利于中卡两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边贸易、投资便利化，维护区域金融稳定。

中国国家外汇管理局最新数据显示，截止10月30日，已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)91家，获批额度共计2,944亿元人民币，较上月增加111亿元。

此前中国已经与超过20个国家地区货币当局达成了货币互换协议，涉及总金额超过2万亿元人民币，从地域上正从亚洲和新兴市场国家向西方国家延伸，但尚无非洲国家。（完） (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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