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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 22:43 BJT

美国热股：Laboratory将斥资约61亿美元购并Covance，后者盘初暴涨约26%

路透11月3日 - 医疗诊断服务提供商Laboratory Corp 表示，将斥资约61亿美元现金及股票购并合约研究公司Covance 。

Laboratory盘初股价回落7.00%，报101.50美元。COVANCE暴涨25.89%，报100.50美元。(完)
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