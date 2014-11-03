版本:
中国
债券 | 2014年 11月 3日 星期一 20:05 BJT

美国个股：苹果拟发行债券，在此之前可能进行投资人电话会议--WSJ

路透11月3日 - 华尔街日报引述处理本案的银行界人士报导称，苹果 拟在其发行债券之前，计划在周一举行投资者电话会议。

该报称，德意志银行 和高盛 负责安排这项会议。

报导称苹果这次考虑发行欧元计价债券；苹果未曾发行过美元以外货币计价债券。

时值美国非常规上班时间，记者尚未能立即联系上苹果对此事置评。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐