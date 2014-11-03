版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 22:39 BJT

美国热股：苹果拟于发债前召开投资者电话会议，盘初股价上涨

路透11月3日 - 华尔街日报引述处理本案的银行界人士报导称，苹果 拟在其发行债券之前，计划在周一举行投资者电话会议。

苹果盘初股价上涨0.56%，报108.60美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐