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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 22:40 BJT

美国热股：宝洁遭阿根廷指控涉税务诈欺，盘初股价下挫

路透11月3日 - 根据阿根廷国家税务管理局(AFIP)周日发表的声明，该国指控全球最大的日用品制造商--宝洁(宝硷,P&G) 涉嫌税务诈欺，并暂停该公司在阿根廷的营运。

宝洁盘初股价下挫0.8%，报86.57美元。(完)
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