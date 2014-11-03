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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 20:28 BJT

企业并购：法国广告商Publicis将以37亿美元收购美国Sapient

路透11月3日 - 全球第三大广告公司Publicis 将以现金37亿美元收购美国专精于数位广告(数字广告)的Sapient ，盼能在今年一项并购失利之后寻求加速成长。

Publicis执行长Maurice Levy把公司最近的糟糕表线归咎于5月时并购全球第二大广告商Omnicom 失利，该案在2013年8月就对外宣布，但在今年5月因控制权及文化冲突而宣告放弃并购。

但部分分析师表示，Publicis以每股25美元的收购Sapient，较后者上周五收盘价溢价44%，对于一家成长可能已经触顶的公司而言价码可能太过丰厚。而原本寄望能分得现金的Publicis股东可能也会大失所望。

Publicis股价周一在盘初下跌多达5%，1128 GMT，股价下跌2.6%，是法国CAC 40指数 成分股中跌幅最大的股票。

这项交易预料将在明年第一季完成。花旗 已承诺将为本案提供融资。

为Publicis提供谘询的是美银美林和Rothschild。高盛及黑石集团则为Sapient提供谘询。(完)
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