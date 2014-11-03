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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 22:39 BJT

美国热股：Publicis将以37亿美元收购Sapient，后者股价盘初飙升42%

路透11月3日 - 全球第三大广告公司Publicis 将以现金37亿美元收购美国专精于数位广告(数字广告)的Sapient ，盼能在今年一项并购失利之后寻求加速成长。

Sapient盘初股价飙涨42.20%，报24.62美元(完)
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