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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 22:38 BJT

美国热股：美国国际集团将发布季报，盘初股价持稳

路透11月3日 - 美国国际集团 将发布第三季财报，为Peter Hancock于9月1日接任执行长以来首度发布财报。

美国国际集团盘初股价微跌0.06%，报53.54美元。(完)
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