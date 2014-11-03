国际油市：亚洲石脑油价格上涨，受中国采购量增加影响

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透新加坡11月3日 - 亚洲石脑油12月下半至1月上半裂解价差周一收窄2.50美元，至每吨贴水6.50美元，受到当前来自中国的需求影响，贴水程度为三周最低。
交易商表示，联合石化周一至少买进30,000吨12月上半抵达中国东部的石脑油。此前该公司已为11-12月交付至中国东部及南部而采购了逾30万吨石脑油。
“来自中国的需求是确实的。石脑油市场虽仍处于贴水，但眼下正在走强，”一位与联合石化无关的交易员说。
一些交易商表示，采购热潮开始的早了些，因官方数据显示，中国9月进口近50万吨石脑油，数量不但创下记录，也是1-8月月均量的逾两倍。
韩国Lotte Chemical也提前买进现货，交易商表示该公司至少已买进一笔12月下半交付的船货，以成本加运费(C&F)计算，价格较日本报价每吨贴水约8.50美元。
这个价格高于其在10月20日所采购的一笔12月上半石脑油，当时为每吨贴水13美元。
新加坡现货有两笔石脑油交易。
法国石油公司道达尔以每吨718美元，出售一笔1月上半船货给丸红 。
BP出售一笔1月上半船货给Socar，价格略低为每吨717.50美元。(完)
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(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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