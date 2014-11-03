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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 22:58 BJT

美国数据：10月Markit制造业PMI终值为55.9，为7月来最低

路透纽约11月3日 - 周一公布的调查显示，美国制造业10月成长步伐为7月来最慢，新订单指标降至1月来最低。

金融数据机构Markit表示，美国10月制造业采购经理人指数(PMI)终值录得2月来最大降幅，至55.9，初值为56.2，9月数据为57.5。

数据高于50表明经济活动扩张。

新订单分项指数降至57.1，持平于初值，但为1月来最低，9月终值为59.8。

产出分项指数降至3月来最低的57.8，初值为58，9月为59.6。

“最新的数据显示第四季初经济复苏失去了一些动能，反映出输往欧元区和主要新兴市场的出口需求迟滞，”Markit高级分析师Tim Moore表示。

“另外，10月制造业仍以稳健的步幅持续创造就业，这显示出今年最后一季美国国内就业市场继续增强的初步迹象，”Moore称。

不过10月就业分项指数较9月降幅仍比初值来的大，9月的就业指数为2012年3月来最强。(完)
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