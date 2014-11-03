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亚洲 | 2014年 11月 4日 星期二 00:04 BJT

标题新闻：葛罗斯称尽管全球主要央行积极放宽货币政策，但通缩的可能性仍不断上升

葛罗斯为太平洋投资管理公司(PIMCO)前首席投资长

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