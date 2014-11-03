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货币新闻 | 2014年 11月 4日 星期二 00:05 BJT

USDA报告：10月30日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透11月3日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 10/30/2014 10/23/2014 10/23/2014 10/31/2013

初值 修正值 前值

小麦 208,706 212,575 212,575 242,607

燕麦 0 0 0 0

大麦 0 147 147 697

玉米 425,856 733,152 702,906 796,414

高粱 135,493 164,983 164,983 33,015

大豆 2,770,997 2,263,628 2,195,372 2,247,207

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 10,940,212 16,339,066

燕麦 200 1,114

大麦 　 67,115 65,789

玉米 6,852,551 5,249,794

高粱 1,554,552 697,735

大豆 11,009,500 9,375,728

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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