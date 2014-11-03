表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.060%，投标倍数为4.19

路透华盛顿11月3日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.060 中值 0.050 低值 0.035 投资 0.061 价格 99.969667 高值得标比率 9.19% 投标倍数 4.19 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,527,300 总投标 125,759,730,800 竞争性投标得标 29,205,498,500 非竞争性投标得标 319,028,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/11/06 到期日 2015/05/07 CUSIP码 912796FF1 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 利棣儿)