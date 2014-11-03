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货币新闻 | 2014年 11月 4日 星期二 01:26 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因较大型船舶运费增加

路透11月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，因较大型船舶运费上升。

乾散货运价指数升28点，或约2%，报1,456点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升88点，或2.48%，至3,640点。日均获利升1,043元，报26,768美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升8点，报1,241点。日均获利上升63美元，至9,946美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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