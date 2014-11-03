金属期市：期铜小涨，受助于对中国出台刺激计划的希望和日本放宽政策

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 数据显示中国第四季经济进一步失去动能
* 美元大幅上涨，向期铜施压
* 现货铝较三个月期铝升水从22个月高位下滑
路透伦敦11月3日 - 伦敦期铜周一小幅上涨，因全球最大铜消费国中国的制造业数据疲弱，引发市场臆测中国决策者可能推出刺激计划，且日本上周意外的刺激举措也支撑金属市场。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨6,720美元，上涨0.37%。期铜在10月录得4.5%的跌幅，为3月来最大月度跌幅。
调查周一显示，中国第四季经济进一步失去动能，因楼市活动下降和出口需求疲弱。欧洲制造业数据也疲弱，凸显在日本央行出台新一轮刺激经济行动后，可能欧洲央行也需要推出更多刺激举措。
“中国传来任何经济疲弱的消息都令人揣测中国将可能推出怎样的刺激举措，”Natixis商品研究部主管Nic Brown说。
“日本央行的行动令人意外，我们仍看好日本的金属需求前景，”Brown说。
美元周一大幅上涨，限制了期铜的升幅。日本央行追加刺激计划，以及美国10月制造业活动意外加速，提振美元上涨。
较短期而言，期铜可能上涨，因为坏消息已被消化。商品期货交易委员会(CFTC)周五称，截至10月28日该周，对冲基金和货币经理所持的铜期货和期权空头仓位下降至五周来最低。
Triland在报告中表示，LME期镍价格在八周来首周上升，似乎摆脱其强劲的下行趋势。
“期镍很可能将不会马上被扭转，进入上行趋势，但将开始作横盘走势一段时间。期镍仍面临美元上涨和短期供应充足的阻力，但目前来看，最坏的情况已成过去，”Triland称。
LME期镍 收低0.19%，报每吨15,750美元，上周触及约八个月来最低14,690美元。
三个月期铝 收涨1.52%，报每吨2,070美元。
现货铝较三个月期铝CMAL0-3升水下滑至9美元，上周为19美元，为22个月高位。现货合约升水显示短期供应短缺。
期锡 收升0.36%，报每吨19,770美元。期锌 收跌0.30%，报每吨2,300美元。期铅 收高1%，报2,030美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申