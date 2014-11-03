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亚洲 | 2014年 11月 4日 星期二 02:17 BJT

金属期市：期铜小涨，受助于对中国出台刺激计划的希望和日本放宽政策

* 数据显示中国第四季经济进一步失去动能

* 美元大幅上涨，向期铜施压

* 现货铝较三个月期铝升水从22个月高位下滑

路透伦敦11月3日 - 伦敦期铜周一小幅上涨，因全球最大铜消费国中国的制造业数据疲弱，引发市场臆测中国决策者可能推出刺激计划，且日本上周意外的刺激举措也支撑金属市场。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨6,720美元，上涨0.37%。期铜在10月录得4.5%的跌幅，为3月来最大月度跌幅。

调查周一显示，中国第四季经济进一步失去动能，因楼市活动下降和出口需求疲弱。欧洲制造业数据也疲弱，凸显在日本央行出台新一轮刺激经济行动后，可能欧洲央行也需要推出更多刺激举措。

“中国传来任何经济疲弱的消息都令人揣测中国将可能推出怎样的刺激举措，”Natixis商品研究部主管Nic Brown说。

“日本央行的行动令人意外，我们仍看好日本的金属需求前景，”Brown说。

美元周一大幅上涨，限制了期铜的升幅。日本央行追加刺激计划，以及美国10月制造业活动意外加速，提振美元上涨。

较短期而言，期铜可能上涨，因为坏消息已被消化。商品期货交易委员会(CFTC)周五称，截至10月28日该周，对冲基金和货币经理所持的铜期货和期权空头仓位下降至五周来最低。

Triland在报告中表示，LME期镍价格在八周来首周上升，似乎摆脱其强劲的下行趋势。

“期镍很可能将不会马上被扭转，进入上行趋势，但将开始作横盘走势一段时间。期镍仍面临美元上涨和短期供应充足的阻力，但目前来看，最坏的情况已成过去，”Triland称。

LME期镍 收低0.19%，报每吨15,750美元，上周触及约八个月来最低14,690美元。

三个月期铝 收涨1.52%，报每吨2,070美元。

现货铝较三个月期铝CMAL0-3升水下滑至9美元，上周为19美元，为22个月高位。现货合约升水显示短期供应短缺。

期锡 收升0.36%，报每吨19,770美元。期锌 收跌0.30%，报每吨2,300美元。期铅 收高1%，报2,030美元。(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)
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