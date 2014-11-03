欧元债市：希腊公债表现落后，因希腊提早退出救助的计划遇阻

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 欧洲央行预料在周四政策会议上将按兵不动
* 欧洲央行将不会放宽定向长期再融资操作(TLTRO)条款
* 疲弱的中国和欧元区PMI数据，凸显经济成长问题
路透伦敦11月3日 - 希腊公债收益率周一上涨，之前一位欧盟高级官员周一称，希腊“不太可能”在不接受任何新形式援助的情况下，完全结束欧元区援助计划。新援助将要求该国达到某些目标。
因反对国际救助计划的希腊左翼激进联盟党的支持率不断上升，希腊已表达了对提早退出目前条件苛刻的救助计划的意向。
10年期希腊公债收益率上升11个基点，报8.22%，扭转稍早跌势，表现不及其他欧元区公债。10年期葡萄牙公债收益率 上涨9个基点，报3.34%。
“市场担心不管出现什么情况，希腊都可能遇到麻烦，”Sunrise Brokers固定收益研究部主管Gianluca Ziglio说。
交易商表示，政治忧虑也拖累西班牙公债表现，10年期西班牙公债收益率升4个基点，报2.14%。
多数欧元区公债收益率稍早下跌，上周日本央行进一步扩大刺激计划规模，提振对欧洲央行将步其后尘的希望。
令人失望的经济数据，以及日圆下跌可能令欧元区面临输入通缩的风险，引发市场预期，即使欧洲央行总裁德拉吉在本周会议上不宣布新举措，但他对通胀的立场也将很温和。
多数分析师预计，欧洲央行在本周会议上将按兵不动，给自己一些时间来评估包括保持购买有担保债券和新一轮长期再融资操作(TLTRO)等举措的功效。欧洲央行推出这些举措，是希望由此注入金融系统的流动性能进入实体经济，从而鼓励企业和消费者投资和消费。
数位了解欧洲央行(ECB)会议讨论情况的消息人士对路透表示，ECB在目前阶段将不会改进定向长期再融资操作(TLTRO)条款，但如果有明确迹象表明欧元区经济趋向恶化，则ECB可能会改变政策。
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 母红)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申