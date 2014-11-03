版本:
中国
市场报道 | 2014年 11月 4日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌1%，因收割压力和大豆期货走低

路透芝加哥11月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌1%，交易商说，因天气良好有利产量创纪录的美国玉米收割，以及大豆期货大幅下跌，也拖累玉米市场。

不过，玉米价格寻获技术支持，且在交易日最后几秒钟缩减跌幅，CBOT-12月玉米合约 留守在略高于100日移动均线的水平。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，包括对冲基金在内的非商业投资者连续第三周增加玉米期货的多头头寸，至6月来最高水平。

分析师预计，美国农业部周一稍晚将表示，玉米收割率为60%，同期历史均值为75%。

美国农业部公布，上周出口检验美国玉米42.5856万吨，低于分析师的预期，且为去年9月来最低周度检验总量。

　　12月玉米合约 下跌3-1/4美分，报3.73-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为262,183口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐