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市场报道 | 2014年 11月 4日 星期二 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买入和对出口感到乐观

路透11月3日 - 芝加哥期货交易所(FED/美联储)小麦期货周一收高，结束之前两日下跌的頽势，受助于技术性买入，以及对优质小麦的全球需求感到乐观。

CBOT小麦在收盘前几分钟上升至日内高位。

一些主要小麦种植地区过去一年天气不好，令优质制粉小麦的全球供应要比饲料级别小麦供应紧张得多，一些分析师认为，这一因素将可能提振美国小麦需求。

对黑海小麦产量的担忧进一步支撑CBOT小麦期货，因俄罗斯卢布疲弱，可能导致农户减少对作物的投入。

小麦期货升幅受限，因美元兑日圆升至七年峰值，兑欧元上涨至两年高位。美元走强，令包括原油、黄金和谷物在内的美元计价商品承压。

美国农业部(USDA)表示，最新一周出口检验美国小麦20.8706万吨，低于市场预估区间。

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.38-1/4美元，升5-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为85,656口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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