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市场报道 | 2014年 11月 4日 星期二 05:21 BJT

美股盘后：美国国际集团(AIG)公布业绩后股价上扬1.2%

路透纽约11月3日 - 美国国际集团(AIG) 周一在美股盘后交易中上扬1.2%，此前该公司公布了业绩。

AIG报告称，第三季每股收益1.52美元，税后每股营运利润为1.21美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计AIG第三季每股收益1.09美元。(完)
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