国际油市：原油下跌，因沙特下调销往美国的原油价格但上调欧亚价格

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美元兑日圆触及七年高位
* 沙特上调销往亚洲和欧洲的原油官方售价，但下调销往美国的原油售价
路透11月3日 - 原油价格在周一常规交易结束前的最后几分钟急跌多达2美元，触及新低，因沙特下调销售往美国的原油官方售价，但上调往欧亚的原油官方售价。
美国原油跌至2012年中来最低水平，技术性卖盘涌入市场，使短期原油期货价格跌至远月合约价格之下，为1月来首见。
美元不断走强和对中国经济成长的忧虑使油市早盘呈现利空基调，但布兰特原油盘中短暂升至平盘上方，因沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)上调12月销往欧亚的原油官方售价(OSP)，一些人士认为这是沙特计划减产的迹象。
不过，沙特阿拉伯国家石油公司下调销往美国的原油售价，这一事实在午后打压油市人气。交易商表示，在美国原油跌穿10月27日的日内低位79.44美元以后，卖盘加速。
美国原油 收低1.76美元，报每桶78.78美元，盘中跌至78.14美元，为2012年6月来最低。
布兰特原油 盘中跌至最低84.18美元，收报每桶84.78美元。
美元兑日圆升至七年峰值，兑欧元升至两年高位，延续日本央行追加刺激计划后美元的涨势。美元走强，令油价承压。
强于预期的美国制造业数据扶助提振美元，且中国经济数据直指整体成长放缓和中国原油需求将可能下降。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申