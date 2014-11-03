版本:
中国
市场报道 | 2014年 11月 4日 星期二 05:42 BJT

11月3日SPDR黄金持仓量较前一交易日增加0.01吨，至741.21吨
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐