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市场报道 | 2014年 11月 4日 星期二 05:58 BJT

加拿大股市：受中国数据疲弱拖累下跌，油价急跌重创能源股

路透多伦多11月3日 - 加拿大主要股指周一下跌，因中国数据疲弱，且油价下跌拖累能源股走低。

数据显示中国10月服务业采购经理人指数(PMI)降至九个月低位，使对全球第二大经济体成长放缓的忧虑的加重。

自上周晚些时候日本央行公布新的刺激计划后，美元急升，对原油和黄金等商品价格施压。

能源板块下跌2.4%，对股指带来最大的负面影响。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌75.70点，或0.52%，报14,537.62点。10大类股中有五类收低，金融股下滑0.2%。(完)
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