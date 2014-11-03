版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 4日 星期二 07:15 BJT

表格：韩国10月CPI较上年同期上涨1.2%，升幅低于预估

路透首尔11月4日 - 韩国统计局周二公布的数据显示：

* 10月消费者物价指数(CPI)较上月下滑0.3%(路透调查预估为下降0.1%)

* 10月CPI较上年同期上升1.2%(路透调查预估为上升1.4%)

* 10月核心CPI较上年同期上升1.8%

以下为详细数据:

权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)

CPI 100.00 -0.3 1.2

按行业分类

农业,畜牧业,水产 7.76 -3.5 -1.9

工业产品 31.77 -0.3 0.6

服务业 55.64 0.1 1.7

其它类别

核心CPI 89.16 0.0 1.8

生鲜食品 4.17 -5.6 -6.6 (完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐