澳新经济指标预测--11月4日-11月11日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月3日当周 11月4日(二) 0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 +0.4% +0.1% 0030 澳洲零售销售(较前季) 第三季 +0.5% -0.2% 0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 9月 逆差19.5 逆差7.87 商品和服务进口 -- -3.0% 商品和服务出口 -- -2.0% 0330 澳洲央行隔夜拆款利率 11月 2.50% 2.50% 2145 新西兰经季节调整失业率 第三季 -- 5.6% 经季节调整就业人口(较前季) -- +0.4% 2230 澳洲AIG服务业表现指数 10月 -- 45.40 11月5日(三) 暂无重要数据。 11月6日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 10月 增加1.0 减少2.97 全职就业人数(万人) -- 增加2.16 就业参与率 64.5% 64.5% 失业率 6.1% 6.1% 11月7日(五) 2230 澳洲AIG建筑业指数 10月 -- 59.1 11月10日当周 11月9-13日 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 10月 -- +0.2% (较上年同期) -- +4.1% 11月10日(一) 0030 澳洲房屋融资 9月 -- -0.9% 投资性房屋融资 -- -0.1% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 10月 -- -0.1% (较上年同期) -- +5.4% 11月11日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 10月 -- 正1.0 企业信心指数 -- 正5 0030 澳洲房屋价格指数 第三季 -- +1.8% (完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申