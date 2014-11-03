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亚洲 | 2014年 11月 4日 星期二 06:39 BJT

****澳新经济指标预测--11月4日-11月11日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值   
    
    
    11月3日当周
    
    11月4日(二)
    0030 澳洲零售销售(较前月)                           9月          +0.4%       +0.1%
    0030 澳洲零售销售(较前季)                        第三季          +0.5%       -0.2%
    0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)                 9月       逆差19.5    逆差7.87
                 商品和服务进口                                         --       -3.0%
                 商品和服务出口                                         --       -2.0%
    0330 澳洲央行隔夜拆款利率                          11月          2.50%       2.50%
    2145 新西兰经季节调整失业率                      第三季             --        5.6%
               经季节调整就业人口(较前季)                               --       +0.4%
    2230 澳洲AIG服务业表现指数                         10月             --       45.40
    
    11月5日(三)
    暂无重要数据。
    
    11月6日(四)
    0030  澳洲就业人数(万人)                          10月         增加1.0    减少2.97
              全职就业人数(万人)                                        --    增加2.16
              就业参与率                                             64.5%       64.5%
              失业率                                                  6.1%        6.1%    
    11月7日(五)
    2230 澳洲AIG建筑业指数                            10月              --        59.1
    
    11月10日当周
    
    11月9-13日
    2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)               10月             --       +0.2%
                            (较上年同期)                                --       +4.1%    
    
    11月10日(一)
    0030 澳洲房屋融资                                   9月             --       -0.9%
             投资性房屋融资                                             --       -0.1% 
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                  10月             --       -0.1%
                      (较上年同期)                                      --       +5.4%
    
    11月11日(二)
    0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                 10月             --         正1.0
                          企业信心指数                                  --         正5  
    0030 澳洲房屋价格指数                            第三季             --       +1.8% (完)
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