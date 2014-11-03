美国股市：道指和标普500指数小跌，半导体类股提振Nasdaq指数上涨

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 道指和标普500指数盘中触及纪录高位，但在淡静交投中收低
* Sapient和Covance放量上涨，两家公司都将被并购
* 美国ISM 10月制造业数据好于预期
* 道指跌0.18%，标普500指数下滑0.08%，Nasdaq指数上升0.05%
路透纽约11月3日 - 美国股市周一收盘涨跌互现，标普500指数和道指小跌，盘中一度触及纪录高位，但半导体类股走强提振Nasdaq指数走升。
周一交投清淡，上周道指创下2013年1月来最大的周度升幅，标普500指数则录得2011年12月来最大的连续两周升幅。股市近几周上涨，主要受助于企业季度业绩强劲。企业业绩良好，缓解了对在全球经济不确定的情况下，企业如何表现的忧虑。
“标普500指数和道指很快再次触及高位，所以我认为将会遇到一些阻力和获利了结操作，”The Williams Capital Group美国股票交易部主管Stephen Carl说。
尽管市场动能增加，但因财报季接近尾声，短期内市场交投将可能更趋淡静。汤森路透数据显示，迄今有73%的企业公布了业绩，其中四分之三的企业业绩好于分析师预期，高于63%的长期均值。
道琼工业指数 小挫24.28点，或0.14%，至17,366.24点；标准普尔500指数 微跌0.24点，或0.01%，至2,017.81点；Nasdaq指数 小涨8.17点，或0.18%，至4,638.91点。
美国国际集团(AIG) 在美股盘后交易中上扬1.4%，之前该公司公布的第三季获利好于预期。
Sprint 公布的第三季营收升幅略小于预期，股价在盘后交易中急跌5.25%。
今日股价变动最大的企业中，数码广告公司Sapient Corp 暴涨42%，报24.60美元，之前Publicis 同意将以37亿美元现金买入Sapient。
Covance 跳升25.9%，报100.57美元，此前Laboratory Corp of America Holdings 同意以61亿美元买入Covance。Laboratory股价急跌7.4%，报101.23美元，为跌幅最大的标普500股指成份股。
美国数据方面，美国9月建筑支出减少0.4%，远低于预期。不过，10月制造业活动意外加速，且汽车销售强劲，缓和对美国经济增长明显放缓的忧虑。
纽约证交所中，上涨股与下跌股数量分别为1,511股和1,565股，比率为1:1.04； Nasdaq市场方面，上涨股与下跌股分别为1,199股和1,487股，比率为1:1.24。
标普500指数成份股中有73支触及52周新高，一支触及52周新低；Nasdaq综合股指成份股中有131支触及新高，44支触及新低。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量约为70亿股，低于10月成交均值78亿股。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申