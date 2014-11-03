更新版 1-加拿大经济：央行总裁称担心通胀下行风险，央行还有工具可用

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
然而，波洛兹将通胀率上升部分归因于暂时性因素，并表示就业状况显示经济疲弱。
多伦多道明证券资深加拿大宏观分析师Mazen Issa称，即便波洛兹强调中性立场，“他还是宁可过于谨慎，而不是看重经济中已经出现的正面迹象。”
波洛兹表示，由于经济面临一些制约因素，全球利率水平仍将在很长时期内低于以往。他承认一些批评人士在质问，旷日持久的低利率环境是否正在为下一场金融危机埋下伏笔。
“我可以反问：那你希望我们怎么做？”他表示，并称如果加拿大和美国在2011年就把政策利率调升至中性水平，那么失业率会比目前高出两个百分点，核心通胀率则将介于0-1%之间。
部分评论人士认为，加拿大经济衰退过后由低利率引发的房屋市场繁荣，可能最终结局是美国式的楼市崩溃。
波洛兹表示，家庭财务失衡程度似乎正在升高，但终将缓解。
加拿大家庭的负债和住房状况“与美国在(2008年金融)危机即将爆发之前的情况有很大不同”，得益于政府与银行监管机构实施的一连串措施，以及高质量的信贷。
他重申，预计加拿大经济中存在的过剩产能需要大约两年时间才会被完全吸收。
有人问及央行放弃利率前瞻性指引的决定是否加剧了市场波动，对此波洛兹答道，市场的自然波动由经济数据引起，央行不应切断这一调整渠道。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申