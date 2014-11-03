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市场报道 | 2014年 11月 4日 星期二 07:00 BJT

更新版 1-加拿大经济：央行总裁称担心通胀下行风险，央行还有工具可用

然而，波洛兹将通胀率上升部分归因于暂时性因素，并表示就业状况显示经济疲弱。

多伦多道明证券资深加拿大宏观分析师Mazen Issa称，即便波洛兹强调中性立场，“他还是宁可过于谨慎，而不是看重经济中已经出现的正面迹象。”

波洛兹表示，由于经济面临一些制约因素，全球利率水平仍将在很长时期内低于以往。他承认一些批评人士在质问，旷日持久的低利率环境是否正在为下一场金融危机埋下伏笔。

“我可以反问：那你希望我们怎么做？”他表示，并称如果加拿大和美国在2011年就把政策利率调升至中性水平，那么失业率会比目前高出两个百分点，核心通胀率则将介于0-1%之间。

部分评论人士认为，加拿大经济衰退过后由低利率引发的房屋市场繁荣，可能最终结局是美国式的楼市崩溃。

波洛兹表示，家庭财务失衡程度似乎正在升高，但终将缓解。

加拿大家庭的负债和住房状况“与美国在(2008年金融)危机即将爆发之前的情况有很大不同”，得益于政府与银行监管机构实施的一连串措施，以及高质量的信贷。

他重申，预计加拿大经济中存在的过剩产能需要大约两年时间才会被完全吸收。

有人问及央行放弃利率前瞻性指引的决定是否加剧了市场波动，对此波洛兹答道，市场的自然波动由经济数据引起，央行不应切断这一调整渠道。(完)
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