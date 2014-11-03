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货币新闻 | 2014年 11月 4日 星期二 07:43 BJT

《焦点》汇丰拨备18亿美元用于和解与补偿，第三季基本获利下降12%

汇丰当时也与美国监管当局达成延期起诉协议(Deferred-Prosecution Agreement，DPA)，欧智华表示，他认为操控汇市的调查料不会影响该项协议。

“我们并不认为那代表一种违反DPA的犯罪行为，”欧智华对记者表示。

美国监管当局也在调查操控汇市的指控，并展现他们有能力并且愿意祭出比欧洲监管当局更高额的罚款。

汇丰表示，补偿英国消费者付款保护保险不当销售的预备金增加，系因为8月与9月间理赔管理公司提出的理赔有“非常明显的增加”。

汇丰经调整的第三季营收持平于156亿美元，受投资银行与企业金融收入，以及贷款增加提振，尤其是香港与英国的企业贷款。

欧智华表示，香港的示威活动并不影响汇丰对当地业务的看法。“对我们而言，我们不会因此重新考虑对香港的承诺。”

汇丰的贷款减值较去年同期大减一半以上，至7.6亿美元，与业务重点聚焦亚洲的对手渣打银行 大相迳庭，渣打银行公布第三季坏帐大增，主要因为大宗商品市场表现疲弱。(完) (编译 张涛/孙茉莉/利棣儿/陈宗琦；审校 白云/张荻)
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