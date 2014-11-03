版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 4日 星期二 07:19 BJT

《焦点》美国10月汽车销量创十年来同期最高水平，但通用不及预期

福特汽车销量下滑2%至188,654辆，不过这在预料当中，因为该公司在最近几个月降低了F-150皮卡的产量，向铝制车身的改款车型过渡。新车型将在今年稍晚上市。

通用汽车销量微增0.2%至226,819辆，该公司表示正在采取措施，减少大型SUV的大宗销售，以牺牲部分销量为代价提高获利。

TrueCar总裁John Krafcik指出，通用汽车拥有大量卡车库存，这对于该公司最后一季在有利可图的皮卡市场的表现来说是好预兆，每年这个时期的卡车销量通常会上升。

丰田汽车销量增长7%至180,580辆。

日产汽车和本田汽车均公布跨界车型旺销，各自核心品牌10月的美国市场销量均创纪录高位。

克莱斯勒旗下的Ram皮卡销量大增33%。通用汽车包括雪弗兰Silverado和GMC Sierra的皮卡车型销量增加16%至68,530辆。

福特汽车的F-系列车型销量下滑0.6%至63,410辆。这是通用皮卡击败福特F-系列为数不多的记录之一。(完)

(编译 李爽/戴素萍/徐文焰；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐