《全球汇市》美元指数徘徊在四年高点，日圆和欧元承压

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
一份调查周一显示，英国10月制造业活动创下三个月来最快扩张速度，但欧元区需求疲弱也令出口订单录得2013年1月迄今最高降速。 挥之不去的担忧在未来几个月将对英镑造成影响。
亚洲方面，澳洲零售销售与贸易数据，以及澳洲央行利率决议将是今日稍晚的关注焦点。
外界普遍预期澳洲央行将维持利率于2.5%不变，澳洲央行上次降息是在2013年8月，此后利率一直持稳。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2491 1.2482 +0.07 -9.12 1.3745
美元/日圆 113.75 114.03 -0.25 +8.02 105.30
欧元/日圆 142.09 142.33 -0.17 -1.82 144.73
美元/瑞郎 0.9650 0.9658 -0.08 +8.09 0.8928
英镑/美元 1.5974 1.5970 +0.03 -3.52 1.6556
美元/加元 1.1351 1.1357 -0.05 +6.88 1.0620
澳元/美元 0.8694 0.8678 +0.18 -2.46 0.8913
新西兰元/美元 0.7742 0.7719 +0.30 -5.65 0.8206
澳元/日圆 98.890 98.960 -0.07 +5.37 93.850
新西兰元/日圆 88.070 87.370 +0.80 +1.92 86.410
英镑/日圆 181.70 182.11 -0.23 +4.23 174.33
澳元/新西兰元 1.1222 1.1237 -0.13 +3.45 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰/张荻/李爽/陈宗琦；审校 戴素萍/白云/王兴亚/李爽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申