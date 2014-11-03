版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 4日 星期二 07:19 BJT

《全球汇市》美元指数徘徊在四年高点，日圆和欧元承压

一份调查周一显示，英国10月制造业活动创下三个月来最快扩张速度，但欧元区需求疲弱也令出口订单录得2013年1月迄今最高降速。 挥之不去的担忧在未来几个月将对英镑造成影响。

亚洲方面，澳洲零售销售与贸易数据，以及澳洲央行利率决议将是今日稍晚的关注焦点。

外界普遍预期澳洲央行将维持利率于2.5%不变，澳洲央行上次降息是在2013年8月，此后利率一直持稳。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2491 1.2482 +0.07 -9.12 1.3745

美元/日圆 113.75 114.03 -0.25 +8.02 105.30

欧元/日圆 142.09 142.33 -0.17 -1.82 144.73

美元/瑞郎 0.9650 0.9658 -0.08 +8.09 0.8928

英镑/美元 1.5974 1.5970 +0.03 -3.52 1.6556

美元/加元 1.1351 1.1357 -0.05 +6.88 1.0620

澳元/美元 0.8694 0.8678 +0.18 -2.46 0.8913

新西兰元/美元 0.7742 0.7719 +0.30 -5.65 0.8206

澳元/日圆 98.890 98.960 -0.07 +5.37 93.850

新西兰元/日圆 88.070 87.370 +0.80 +1.92 86.410

英镑/日圆 181.70 182.11 -0.23 +4.23 174.33

澳元/新西兰元 1.1222 1.1237 -0.13 +3.45 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰/张荻/李爽/陈宗琦；审校 戴素萍/白云/王兴亚/李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐