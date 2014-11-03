欧洲经济指标预测--11月4日-11月11日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月3日当周 11月4-9日 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 10月 +0.4% +0.6% 截至10月三个月房价(较上年同期) +9.1% +9.6% 11月4日(二) 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 10月 63.5 64.2 1000 欧元区生产者物价(较前月) 9月 持平 -0.1% (较上年同期) -1.5% -1.4% 11月5日(三) 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 持平 +0.1% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 10月 49.2 48.8 0850 法国Markit服务业PMI 10月 48.1 48.1 Markit综合PMI -- 48.0 0855 德国Markit服务业PMI 10月 54.8 54.8 Markit综合PMI -- 54.3 0900 欧元区Markit服务业PMI 10月终值 52.4 52.4 Markit综合PMI 52.2 52.2 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 10月 58.5 58.7 1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -0.8% +1.2% (较上年同期) +1.2% +1.9% 11月6日(四) 0645 瑞士消费者信心指数 第四季 负5 负1 0700 德国工业订单(较前月) 9月 +2.3% -5.7% 0930 英国工业生产(较前月) 9月 +0.4% 持平 (较上年同期) +1.5% +2.5% 制造业产出(较前月) +0.3% +0.1% (较上年同期) +2.8% +3.9% 1200 英国央行利率决定 11月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) 3,750 3,750 1245 欧洲央行再融资利率 11月 0.05% 0.05% 存款利率 负0.2% 负0.2% 11月7日(五) 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 10月 3.1% 3.0% (经季节调整) 3.2% 3.2% 0700 德国工业生产(较前月) 9月 +2.0% -4.0% 0700 德国经季节调整出口(较上月) 9月 +1.85% -5.8% 进口(较上月) +0.8% -1.3% 贸易收支(亿欧元) 顺差185 顺差175 0745 法国预算收支(亿欧元) 9月 -- 赤字941 法国工业生产(较前月) 9月 -0.2% 持平 法国工业投资 第四季 -- +1% 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差58 法国进口(亿欧元) -- 414.2 法国出口(亿欧元) -- 356.3 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 9月 +1.0% +1.9% 0930 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 9月 逆差37 逆差35.87 全球贸易收支(亿英镑) 逆差94 逆差90.99 11月10日当周 11月10日(一) 0900 意大利工业生产(较前月) 9月 -- +0.3% (较上年同期) -- -0.7% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 -- 负13.7 11月11日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 10月 -- -2.1%(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 李爽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申