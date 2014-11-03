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亚洲 | 2014年 11月 4日 星期二 07:27 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月3日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 101.8 +3.20 +3.25 1197653

京东 24.77 +0.88 +3.68 499244

新浪 40.55 -0.42 -1.03 1055152

搜狐 50.30 +1.71 +3.52 1157817

网易 93.83 -0.89 -0.94 426127

百度 236.54 -2.23 -0.93 3515576

台湾

台湾积体电路 21.90 -0.12 -0.54 1707376

联电 2.18 -0.01 -0.46 80107

日月光 6.05 -0.12 -1.94 353043

硅品精密 7.10 -0.03 -0.42 802858

和信超媒体 1.02 -0.03 -2.95 108092

友达 4.73 -0.06 -1.25 212211

中华电信 30.45 +0.11 +0.36 20601

台湾国际航电 55.70 +0.22 +0.40 1118216

香港

中国移动 61.80 -0.29 -0.47 183628

中国联通 14.77 -0.21 -1.40 67533

中国电信 62.64 -0.94 -1.48 15447

中芯国际 5.11 -0.03 -0.58 12569

电讯盈科 6.33 +0.06 +0.94 962

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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