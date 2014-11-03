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债券 | 2014年 11月 4日 星期二 07:34 BJT

美国政经：总统奥巴马与FED主席叶伦讨论华尔街改革及经济前景--白宫

路透华盛顿11月3日 - 美国白宫表示，总统奥巴马和美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周一在总统办公室会面时，讨论了美国和全球经济前景以及华尔街改革实施情况。

这是叶伦执掌美联储以来他们首次举行面对面会谈。美联储制定国家货币政策，但独立于白宫。

白宫表示，奥巴马和叶伦讨论了美国和全球的短期及长期经济前景。还讨论了消费者保护法。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
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