美国政经：总统奥巴马与FED主席叶伦讨论华尔街改革及经济前景--白宫

路透华盛顿11月3日 - 美国白宫表示，总统奥巴马和美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周一在总统办公室会面时，讨论了美国和全球经济前景以及华尔街改革实施情况。

这是叶伦执掌美联储以来他们首次举行面对面会谈。美联储制定国家货币政策，但独立于白宫。