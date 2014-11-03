美国政经：总统奥巴马与FED主席叶伦讨论华尔街改革及经济前景--白宫

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透华盛顿11月3日 - 美国白宫表示，总统奥巴马和美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周一在总统办公室会面时，讨论了美国和全球经济前景以及华尔街改革实施情况。
这是叶伦执掌美联储以来他们首次举行面对面会谈。美联储制定国家货币政策，但独立于白宫。
白宫表示，奥巴马和叶伦讨论了美国和全球的短期及长期经济前景。还讨论了消费者保护法。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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