金砖国家：11月3日股汇市收盘纵览

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透11月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月3日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周一收跌0.56%或5.70点，报1,010.37点。
中国股市：沪综指收升至近21个月新高，PMI数据不佳市场谨慎情绪有所升温
香港股市：终场下跌，因投资人获利了结
中国汇市：人民币收于逾一周低位，成交清淡价格维稳态势料延续
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巴西股市：下滑，投资者愈发急切地观望该国总统罗塞夫是否会在第二个任期内实施更多有利市场的政策，包括外界期待已久的令权重企业Petrobras获利提升的措施。Bovespa指数 收跌1.25%，报53,947.21点。 拉美汇市：巴西雷亚尔走低，因担忧总统罗塞夫是否会执行利多市场的政策
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南非股市：在矿业公司AngloGold Ashanti带领下走升，该公司因在第三季扭亏为盈而跳升11.6%。指标Top-40绩优股指数 收升0.72%，报44,705点。综合指数 涨0.6%，报50,022.64点。
南非汇市：兰特兑美元下滑，受中国数据打压
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印度股市：连续第三日触及纪录高位，不过盘中稍晚时涨幅回吐，两项股指均基本收平，由于汽车生产商受月度销量下滑影响而下跌。印度指标BSE指数 收盘微跌0.02%，报27,860.38点，盘中一度上扬0.37%至27,969.82点的纪录高位。NSE指数 则微升0.02%至8,324.15点。印度股市周二将因公共假期休市。
印度汇市：印度卢比未受其他亚洲货币跌势的影响，终场几无变动，因为外资持续流入抵消了中国经济趋弱疑虑以及美元走强的负面影响。印度卢比兑美元 收报61.40/41，基本持平于周五收盘价61.3950/4050。市场周二和周四将因本地假期而休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌1.2%，报1,078.330点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.68%，报593.38点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.33%，报43.6080卢布；卢布兑欧元 贬值1.01%，报54.4955卢布。(完) (整理 徐文焰；审校 王兴亚)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申