美股业绩：AIG第三季获利优于预期，将回购更多股票

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
该公司后来更加关注核心业务，去年恢复派息。
AIG第三季净收益21.9亿美元，合约每股盈余1.52美元，上年同期分别为21.7亿美元和1.46美元。
截止9月30日第三季税后营业利润增至17亿美元，合每股盈余1.21美元，上年同期分别为14亿美元和0.96美元。
据汤森路透I/B/E/S，分析师原平均预期每股盈余为1.09美元。
截至上周五，AIG股价较上年末累计上涨约5%。标准普尔500指数同期上涨9%左右。(完)
(编译 戴素萍/孙茉莉; 审校 张涛)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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