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债券 | 2014年 11月 4日 星期二 07:49 BJT

美股业绩：AIG第三季获利优于预期，将回购更多股票

该公司后来更加关注核心业务，去年恢复派息。

AIG第三季净收益21.9亿美元，合约每股盈余1.52美元，上年同期分别为21.7亿美元和1.46美元。

截止9月30日第三季税后营业利润增至17亿美元，合每股盈余1.21美元，上年同期分别为14亿美元和0.96美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师原平均预期每股盈余为1.09美元。

截至上周五，AIG股价较上年末累计上涨约5%。标准普尔500指数同期上涨9%左右。(完)

(编译 戴素萍/孙茉莉; 审校 张涛)
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