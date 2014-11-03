《中国报摘》--中国证券报11月4日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 头版头条:
--有关部门正在起草金融企业贷款减免办法，有望近期出台。这项政策的重点是加强金融企业尤其是银行的坏账减免核销力度，支持中小企业发展，打消银行给中小企业贷款的顾虑。
* 其他:
--证券业广泛关注的短期公司债券试点已进入筹备阶段，20家券商获试点资格，每家证券公司在沪深交易所及证券业协会报价系统累积发行短期公司债的规模将不得超过其净资本的60%。
--国泰君安周一成功在上海证券交易所备案发行首单证券公司短期债，发行规模10亿元。这是国泰君安在上海证券交易所备案发行不超过130亿元证券公司短期债的第一期。
--蓝色光标 有望开创A股创业板公司H股上市先河。公司计划发行境外上市外资股（H股），并申请在香港联交所主板挂牌上市，H股募集资金将用于境外并购项目、海外业务拓展项目、海外业务支撑平台搭建项目等。
--新疆生产建设兵团组建电力集团方案已提交，并明确将引进大型电力央企参股。
--中国移动将提前启动TD-LTE网络第三期建站工程建设，计划年底建成70万个4G基站。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申