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亚洲 | 2014年 11月 4日 星期二 07:44 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月4日

* 头版头条:

--有关部门正在起草金融企业贷款减免办法，有望近期出台。这项政策的重点是加强金融企业尤其是银行的坏账减免核销力度，支持中小企业发展，打消银行给中小企业贷款的顾虑。

* 其他:

--证券业广泛关注的短期公司债券试点已进入筹备阶段，20家券商获试点资格，每家证券公司在沪深交易所及证券业协会报价系统累积发行短期公司债的规模将不得超过其净资本的60%。

--国泰君安周一成功在上海证券交易所备案发行首单证券公司短期债，发行规模10亿元。这是国泰君安在上海证券交易所备案发行不超过130亿元证券公司短期债的第一期。

--蓝色光标 有望开创A股创业板公司H股上市先河。公司计划发行境外上市外资股（H股），并申请在香港联交所主板挂牌上市，H股募集资金将用于境外并购项目、海外业务拓展项目、海外业务支撑平台搭建项目等。

--新疆生产建设兵团组建电力集团方案已提交，并明确将引进大型电力央企参股。

--中国移动将提前启动TD-LTE网络第三期建站工程建设，计划年底建成70万个4G基站。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 曾祥进)
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