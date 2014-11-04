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债券 | 2014年 11月 4日 星期二 08:13 BJT

美国个股：摩根大通称美国司法部正在调查其外汇业务

路透11月3日 - 摩根大通 表示，美国司法部正在对该行外汇业务展开刑事调查。

这家美国最大的银行还上调了诉讼相关损失的预估区间，将该区间的高端从46亿美元上调至59亿美元，超过该行已为此建立的准备金。

摩根大通在一份监管文件中表示，调查集中于该行现汇交易活动和与这些活动相关的控制机制。

该行称正在配合调查，也正在与司法部和民事执法部门磋商，但“无法保证能通过这种磋商达成和解。”(完) (编译 王颖；审校 张涛)
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