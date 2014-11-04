美国个股：摩根大通称美国司法部正在调查其外汇业务

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透11月3日 - 摩根大通 表示，美国司法部正在对该行外汇业务展开刑事调查。
这家美国最大的银行还上调了诉讼相关损失的预估区间，将该区间的高端从46亿美元上调至59亿美元，超过该行已为此建立的准备金。
摩根大通在一份监管文件中表示，调查集中于该行现汇交易活动和与这些活动相关的控制机制。
该行称正在配合调查，也正在与司法部和民事执法部门磋商，但“无法保证能通过这种磋商达成和解。”(完) (编译 王颖；审校 张涛)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。