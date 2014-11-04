《香港报摘》--信报11月4日

* 头版头条:
--滙丰控股 第3季列账基准税前盈利46.09亿美元，折合约359.5亿港元，按年微升约2%，差过预期，主要受季内就监管相关及客户赔偿提拨逾16亿美元拖累。滙控行政总裁欧智华预期，将来成本仍会上升。按实际基准计，滙控第3季税前盈利44.09亿美元，按年跌近12%。
* 其他:
--受苹果推出iPhone 6及珠宝首饰回复正增长带动，本港零售业持续升温。9月零售额录得376亿港元，增长4.8%；销售量则增长6.6%，优于预期的2%；而其他未分类耐用品（包括智能手机），零售额及销售量分别急升70.3%及87.2%。
-- 恒生银行 改变对兴业银行入账会计安排后，昨天公布相关投资录得减值亏损21亿港元。于9月30日，该行对兴业投资的公平价值为267亿港元，比设定成本288亿港元低。 恒生2004年投资兴业，目前持股10.9%，经减值评估后，确认减值亏损21亿港元。该行表示，在收益表内确认减值亏损，对资本状况无影响。
--联储局决定结束买债，重申长时间内仍将维持低息。金管局总裁陈德霖昨天表示，美国加息是未来对本港楼市最大的影响因素，加息周期开始后，不会只加一次，将对本港利率产生影响，继而影响本港资金流动性及资产价格。
--受外滙投资大幅亏损拖累，外滙基金今年第三季录得187亿港元投资亏损，乃自去年第二季以来再次见红；但由于上半年投资表现理想，故外滙基金首三季仍然录得377亿港元投资收入。 金管局总裁陈德霖预期，美国加息时间表仍未明朗，预料第四季投资市场将持续波动，外滙基金季内难有好表现。
--富临集团 正式启动在港上市计划，今天开始招股，发行3.25亿股，每股招股价1.26至1.66港元，集资最多5.4亿港元；每手（2000股）入场费为3353.46港元。
--新秀丽 公布第三季业绩，销售额报6.27亿美元（约48.9亿港元），撇除滙兑及收购事项影响，按年增长18.6%；期内亚洲区销售上升20.1%，主要受惠于American Tourister品牌及Samsonite Red品牌销售带动。其中日本销售增长最强劲，增幅达35.4%；其次为中国，上升32.9%。 (完)
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(整理 潘嘉玲； 审校 毕晓雯)