《新兴市场重要经济事件预告》--11月4日-11月11日

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11月4日(二)
新德里--2014年全球经济论坛(至11月6日)。
首尔--世界银行行长金墉召开记者会，话题包括教育创新、消除贫困、全球经济及埃博拉危机(0230)。
首尔--韩国央行公布10月政策会议记录(0700)。
利马--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加主题为“全球银行业标准和美洲监管优先任务”的会议。
伦敦--Developing Markets Association(DMA)主办英国-阿尔巴尼亚贸易和投资论坛。
华沙--波兰央行举行货币政策理事会会议(至11月5日)。
布加勒斯特--罗马尼亚央行召开议息会议(0900)。
布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会会议。
11月5日(三)
新加坡-亚洲证券业与金融市场协会(ASIFMA)2014年会。发言者包括印度央行(RBI)副总裁Rama Subramaniam、国际清算银行(BIS)资深经济学家Ilhyock Shim、芝加哥联邦储备银行副总裁Richard Heckinger、欧盟执委会金融市场主管Patrick Pearson和日本央行(BOJ)金融市场局局长Hiromi Yamaoka等。
利马--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在“全球银行业标准及美洲监管优先任务”第九次高级别会议上发表讲话(1500)。
马卡蒂--菲律宾央行总裁泰谭柯在菲律宾股东权益协会大会上发表主旨演讲(0300)。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至11月6日)。
11月6日(四)
布拉格--捷克央行召开货币政策会议。
11月7日(五)
卢萨卡--赞比亚央行召开货币政策会议(0700)。
11月10日(一)
暂无重要经济事件。
11月11日(二)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 戴素萍)