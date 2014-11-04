欧洲经济：欧洲央行官员诺沃特尼称，买进欧元区政府债券需审慎行事--日经金融

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透11月4日 - 日经金融新闻援引欧洲央行(ECB)管委会委员诺沃特尼谈话的报导称，欧洲央行对于是否从欧元区国家买进主权债应该要审慎行事。
周二的报导称，诺沃特尼10月28日接受采访时表示，欧洲央行不应该受制于市场压力，不应让人觉得每次政策会议它都会出台意外之举。
当被问及欧洲央行到底是该透过买债更积极地考虑“量化宽松”，还是应该先等12月11日长期融资操作结果出来后再说时，诺沃特尼表示，欧洲央行应该要监控已执行政策的效果。
日经引述他的话称，理论上说，欧洲央行可以考虑按照各国贡献的资金比例购买他们的政府债券。日经报导称，但他对这个设想存有疑问，因这意味着将会从经济相对强劲的德国买进最多数量的债券。
欧洲央行买进主权债，将可协助压低相关政府的借贷成本，但对德国来说，这些成本已经非常之低。
日经报导指出，诺沃特尼表示，量化宽松对欧元区的刺激作用可能不像对美国那么大，因为欧元区企业非常仰赖银行借贷，而美国企业常常积极地从债市获取融资。(完) (编译 戴素萍 审校 白云)
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