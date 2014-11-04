欧洲经济：欧洲央行官员诺沃特尼称，买进欧元区政府债券需审慎行事--日经金融

路透11月4日 - 日经金融新闻援引欧洲央行(ECB)管委会委员诺沃特尼谈话的报导称，欧洲央行对于是否从欧元区国家买进主权债应该要审慎行事。

周二的报导称，诺沃特尼10月28日接受采访时表示，欧洲央行不应该受制于市场压力，不应让人觉得每次政策会议它都会出台意外之举。

当被问及欧洲央行到底是该透过买债更积极地考虑“量化宽松”，还是应该先等12月11日长期融资操作结果出来后再说时，诺沃特尼表示，欧洲央行应该要监控已执行政策的效果。

日经引述他的话称，理论上说，欧洲央行可以考虑按照各国贡献的资金比例购买他们的政府债券。日经报导称，但他对这个设想存有疑问，因这意味着将会从经济相对强劲的德国买进最多数量的债券。

欧洲央行买进主权债，将可协助压低相关政府的借贷成本，但对德国来说，这些成本已经非常之低。