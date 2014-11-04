《路透晚报》--11月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：要推动经济保持中高速增长向中高端水平迈进--总理

中国国务院总理李克强周一称，必须坚持发展为第一要务，要推动经济保持中高速增长向中高端水平迈进。

--全球经济：中国称亚太自贸区为APEC成员国共识，不存在美国阻止问题

中国商务部部长助理王受文周二表示，亚太自贸区是APEC(亚太经合组织)所有21个成员国的共识，不存在美国阻止中国或者双方冲突的问题。

--中国央行：将RQFII试点地区扩大到卡塔尔，初期投资额为300亿元人民币

中国央行周一称，将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到卡塔尔，初期投资额度为300亿元人民币。

--《财经洞察》该向中国GDP的计划管理模式说再见的时候了

中国GDP的起落总是牵动着全球投资人的神经。在三期叠加中国经济面临转轨换道的新常态时，或许更需要调整宏观调控的新心态：中国是否还有预设年度GDP增长目标的必要？

--投行观点：中国今年底可能降息，明后两年经济增速料为6.8%和6.5%--瑞银

国际知名投资银行--瑞银预计，2015年和2016年中国经济增长率将分别放缓至6.8%和6.5%，房地产市场持续放缓是主要拖累；不过经济增速放缓至7%下方，不会给就业市场带来困扰。

【金融】

--全球金融：卡塔尔主权财富基金扩大在中国布局，关注地产等领域

卡塔尔主权财富基金--卡塔尔投资局(QIA)执行长Ahmed Al-Sayed周二表示，QIA很有兴趣投资中国房地产、基础建设和医疗行业。

--中国金融：国泰君安发首单短期公司债，货基和银行理财等认购踊跃

甫推出不久的中国券商短期公司债已有实质进展，国泰君安证券周一成功在上海证券交易所备案发行首单短期公司债，发行规模10亿元人民币。据公司人士透露，货币基金及银行理财的认购额居多，货币类信托产品亦有一定需求。

【固定收益】

--中国公开市场：正回购继续平滑操作，下一步利率动向待看前期政策效果

为扶助偏弱经济，中国央行近期结构性放松动作频繁。公开市场方面，仅对冲到期资金的正回购操作规模指示意义已经基本退位，市场将更多关注点放在正回购利率这个价格工具上。

--新债招标：国开行增发债收益率明显偏低，需求火爆五年期跌破4%

中国国家开发银行周二早间招标增发五期固息债，中标收益率均低于预期，需求火爆，因10月宏观经济先行指标--制造业采购经理人(PMI)指数表现平平，机构维持进一步宽松政策预期，一二级现券爆发新一轮做多热情。

--新债招标：中国铁路总公司10年期固息债中标利率4.53%--业内人士

业内人士周二透露，中国铁路总公司上午招标的150亿元人民币10 年期固息债，中标利率为4.53%；此前设定的招标利率区间为4.35%-5.35%。

--中国债市动态：乐观情绪不减现券收益率续跌，国开新债遭“疯抢”推波助澜

中国银行间债市现券周二早盘向暖态势不改，收益率跌近6-8基点(bp)，国债期货亦同步上涨。交易员表示，尽管央行公开市场操作量价再稳，但是市场对调降正回购利率预期仍在，且国开新债招标遭遇“疯抢”，助推乐观情绪续发酵，各期限品种收益率均不同程度走低。

--中国货币市场：主要回购利率小跌，资金仍宽松唯结构性略有失衡

中国银行间资金市场周二主要回购利率小跌；整体资金供给宽松，隔夜需求较多，而因亚太经合组织（APEC）领导人会议即将在北京举办，部分交易员需轮休，导致对融出资金期限有所限制，供需略显结构性失衡。

【外汇】

--中国汇市：人民币持稳于上日收盘价，无视中间价贬至两月低位

中国人民币兑美元周二小幅收升，无视中间价小幅走贬 并创出两个月低位。市场几乎没有客盘大额购汇，供求多数时间保持相对均衡，仅尾盘结汇 稍重。

--离岸人民币：中国央行授权工行多哈分行担任多哈人民币业务清算行

中国央行周二宣布，决定授权中国工商银行 多哈分行担任多哈人民币业务清算行。这亦确认了路透稍早的报导。

--离岸人民币：台湾元大宝来称积极引进韩国大企业赴台发行宝岛债

台湾元大宝来金控旗下元大宝来证券董事长贺鸣珩周二表示，正积极引进大型韩国企业到台湾发行宝岛债。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指近收平，高位持续震荡大盘调整压力加大

中国股市沪综指周二震荡近收平。分析师指出，今日大盘在连续五日上涨后，盘中出现反复震荡，调整压力逐步加大。近日市场结构性行情特征依然明显，短线走势或进一步分化。

--中国企业：中国铁建牵头财团赢得墨西哥高铁项目合同，价值数十亿美元

墨西哥运输与交通部周一表示，一个由中国企业牵头的财团已赢得连接墨西哥城和克雷塔罗市的高速客运铁路合同，价值数十亿美元。

--美国个股：阿里巴巴将公布上市后首份财报，盈利能力和投资者热情受考验

阿里巴巴周二将向华尔街投资者公布首个完整的季度财报，财报数据将受到各方的密切关注：对它怀有希望的人，将会从中寻找支持其高目标股价的依据，而持怀疑看法的人则会寻找不祥的迹象。

--中国个股：蓝色光标拟募集H股境外并购，开创业板H股上市先河

中国上市传播及公关公司蓝色光标周二公告，初始拟发行不超过发行后总股份25%的H股，用于境外境外并购和海外业务拓展项目等用途，此举可能开创业板公司发行H股先例。

--中国企业：小米宣布原新浪总编陈彤任副总裁,投10亿美元用于内容建设