《路透晚报》--11月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：10月服务业PMI高位回调，就业分项录得七个月高点--汇丰

汇丰中国10月服务业采购经理人指数(PMI)为52.9，延续8月份触及一年半高位后的温和回调，同时就业分项指数则继续攀升，显示服务业领域依然处于稳健扩张态势。

--中国政策：修订外商投资目录公开征求意见，限制类由79条减至35条--发改委

中国国家发改委日前就外商投资产业指导目录（2011年修订）向社会公开征求意见，其中限制类由79条缩减至35条，放开外资股比限制，重点推进制造业和服务业对外开放。

--中国经济：第116届广交会闭幕，国际采购商与成交额呈“双下滑”--报载

人民日报报导称，第116届广交会周二在广州琶洲国际会展中心闭幕，本届广交会的与会国际采购商与成交额呈现“双下滑”态势。

--香港数据：10月PMI跌至逾三年以来最差，受占领运动影响--汇丰

--《分析师观点》台湾10月CPI稍低于预期，年底前央行料不会有升息举措

台湾主计总处周三公布，10月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.07%，略低于市场预估的1.20%涨幅。分析师认为，CPI涨幅温和，年底前将不会对央行升息造成压力。

--表格：台湾10月末外汇存底4,214.76亿美元，较上月增0.19%--央行

台湾央行周三公布，10月末外汇存底为4,214.76亿美元，较上月增加7.8亿美元或0.19%。央行表示，10月外汇存底微幅增加，主要因素为外汇存底投资运用收益。

--投行观点：中国宜主动改善政府资产负债表，利用现金存款偿债--中金

中国大型投行--中金公司最新聚焦中国报告建议，中国政府应主动改善自身的资产负债表，利用其现金存款来偿还债务或增加企业股本，这不但能够大幅降低中国的杠杆率，而且还可以避免过度紧缩的货币政策拖累整体经济增长或损害企业部门。

【金融】

--中国金融：应收款违约压力上升，上半年保理业务量同比下降--银行业协会

中国银行业协会官员日前表示，经济增速放缓使企业应收账款违约面临巨大压力；2014年上半年，中国国内保理业务量同比下降12.84%，国际保理业务量同比下降了9.77%。

--中国金融：广西建行拟推出人民币投贷基金，基金规模200亿元

中国证券报周三报导，中国“一带一路”资本出海正在加速，建行广西分行正酝酿推出人民币国际投贷基金。该基金主要用于广西企业在东盟地区境外直接投资和贷款。目前，基金方案草案已设计完毕，基金规模为200亿元，首期募资20亿元。

--中国金融：招行副行长称零售业务利润占比要尽快提高到50%--报载

中国招商银行副行长刘建军称，打造低成本运营能力决定银行未来的竞争力。招行零售业务利润占比要尽快提高到50%。互联网金融可能蚕食部分银行份额，但暂时很难有颠覆性影响。

--中国金融：二线城市房贷集体松绑，已出现8.5折房贷利率优惠--报告

中国央行房贷新政9月底出台，据互联网金融搜索平台融360最新报告，国内各地多数银行已执行“认贷不认房”新政，热点一二线城市也已集中推出优惠利率，如杭州、兰州也首次出现了“8.5折”房贷优惠政策。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正回购、逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购为14天。

--中国债市：信用债估值继续全线下挫，10年及以下期限跌6-8BP--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周三非金融企业债务融资工具定价估值显示，最新各期限信用债估值继续全线下挫，其中10年及以下期限品种领跌，跌幅在6-8bp之前。

--中国债市动态：现券收益率先反弹后回落，政策宽松预期支撑继续看好后市

中国银行间债市周三早盘现券收益率和IRS均先反弹后回落，国债期货也探低后回升。因在上日收益率大跌后产生的些许谨慎情绪，迅速被继续看多热情掩盖。

--中国货币市场：主要回购利率稳步小降，整体不脱宽松但隔夜略紧

中国银行间资金市场周三主要回购利率稳步小降；整体资金面仍宽松，但隔夜品种供给略显紧俏，因亚太经合组织(APEC)领导人会议开始，部分政策性银行由于调休等因素，倾向将融出期限拉长，长期资金供给偏多。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价小幅走升，APEC会议期间市场偏稳定

中国人民币兑美元周三早盘跟随中间价小幅走升。交易员指出，市场整体供求关系比较均衡，日间交投清淡，预计在亚太经合组织（APEC）会议期间汇价将维持偏稳定走势。

--离岸人民币：加拿大将推出人民币清算中心，料于本周宣布--消息人士

熟知加拿大政府与中国官员谈判情况的消息人士周二表示，加拿大料将敲定成立人民币清算中心的协议，且预期将在总理哈珀本周稍晚访华时宣布。

【证券/行业】

--《焦点》阿里巴巴财报确认成长势头，但总体利润率降至两年低点

阿里巴巴集团的电子商务与移动业务在7-9月季度强劲增长，增幅远超对手，掩盖了利润率下降和获利增长减速的弱点。

--中国股市：沪综指收盘小跌，连涨六日后获利回吐压力显现

中国股市沪综指周三收盘小跌，结束此前的六连涨。分析师指出，在连续上涨并接近上档阻力位2,450点后，今日大盘上冲意愿明显不足，获利筹码开始抛售，股指在高位窄幅震荡。

--欧洲个股：瑞士药商罗氏将投资4.7亿美元在苏州设厂，制造诊断设备

瑞士药厂罗氏周三表示，未来三年内将投资4.50亿瑞郎(4.70亿美元)在中国成立一座新的诊断设备制造厂，以满足亚洲日益增加的临床试验需求。

--中国电力：深圳开展输配电价格改革试点，对电网企业实行总收入监管

中国新一轮输配电价改革试点启动。国家发改委网站刊登通知称，深圳将开展输配电价改革试点，将现行电网企业依靠买电、卖电获取购销差价收入的盈利模式，改为对电网企业实行总收入监管。

--中国房地产：10月成交面积创年内最高，四季度楼市有望回暖--易居

上海易居房地产研究院周三发布报告称，中国10月30个典型城市新建商品住宅成交面积环比连续第四个月增长，并创下年内最高，表明“央四条”托市效应显现，四季度楼市成交有望回暖。

--中国棉花：对山东、湖北等9省2014年度棉花补贴为2,000元/吨--协会

中国棉花协会周三称，2014年度对山东、湖北、湖南等9省棉花补贴为2,000元人民币/吨，且以后年度的补贴标准以新疆补贴额的60%为依据，上限不超过2,000元/吨。

--中国期货：大商所开展豆油、棕榈油集团内仓单串换试点，以促进期现结合

中国大连商品交易所最近发布开展豆油、棕榈油集团内仓单串换试点的通知，至此，由豆粕期货开始的仓单串换试点扩大到三个品种，有利于促进期现结合。

--中港个股：万科前10月销售额同比增17%至1,711亿元，单月新增四项目

中国最大房地产企业--万科周三公告称，前10个月公司累计实现销售面积1,454.4万平方米，销售金额1,711.4亿元人民币，同比分别增长14.8%和17.3%。

--港股业绩：港交所第三季净利同比增7%，因成交量上升带动收入增加

按市值计亚洲最大交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所）周三公布，今年第三季净利同比增长7%，因成交量上升带动收入增加。

--香港个股：长实落实收购60架飞机涉资逾20亿美元，拓飞机租赁新业务