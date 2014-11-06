《路透晚报》--11月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：加快推进“一带一路”建设，建立丝路基金--国家主席

中央财经领导小组日前召开第八次会议。中国国家主席习近平在会上表示，要加快推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设，并以创新思维办好亚洲基础设施投资银行和丝路基金。

--中国政策：稳定资源性产品进口，加紧上海自贸区试点汽车平行进口

为稳定外贸进口，中国国务院办公厅周四发布关于加强进口的若干意见，明确提出继续鼓励先进技术设备和关键零部件等进口，稳定资源性产品进口，支持和鼓励企业建立商业储备。

--中国经济：削减前置审批，推行投资项目网上核准--国务院会议

中国国务院周三召开常务会议，为更大程度方便企业投资，决定削减前置审批、推行投资项目网上核准，释放投资潜力、发展活力。

--中国经济：发改委批复七个铁路项目，总投资额近2,000亿--中国证券网

上海证券报官方网站--中国证券网周三报导称，国家发改委今日集中批复了七个铁路项目，总投资额为1,998.6亿元人民币。

--中国政策：加快推进节能技术推广，到2017年市占率提高至45%--工信部

为加快提升节能技术装备水平，中国工业和信息化部周四发布通知称，将强化政策扶持并加快推行市场化机制，来加快重大节能技术与装备的推广与应用，拟到2017年该市场占有率从目前不足10%提高到45%，产值超7,500亿元人民币，实现年节能能力1,500万吨标准煤。

--中国经济：京津冀一体化不会强制疏散人口，特大城市要严控人口规模--官员

中国国家发改委发展规划司司长徐林表示，所谓“京津冀一体化将通过从北京向河北天津疏散人口来实现”的说法不实，中国16个特大城市要严控人口规模。

--《焦点》中国全力营造APEC和谐氛围，来宾如何表现仍需拭目以待

从与邻国的主权争议到同美国的较量，中国正暂时搁置一些最严峻的对外政策挑战，避免下周召开的APEC峰会出现不和谐因素，努力做好东道主。

--《焦点》基建投资再当中国稳增长“急先锋”，民生投入亟需快步跟上

面对经济下行压力仍大的现实，一直强调底线思维、区间调控的中国政府近期出招频密，铁路、机场等公共基础设施投资再度充当“急先锋”，也使四季度经济持稳的预期获共识。

--投行观点：不排除中国年底出台国企改革总体方案的可能性--中金

中国国企改革总体方案迟迟没有出台，但从近期国企改革的案例来看，国企自身改革的主动性很高。中国国内投行--中金公司判断，中央各部门对国企改革的总体原则在认识上正在取得更多共识，不排除在今年底出台国企改革总体方案的可能性。

--香港社会：政府称港珠澳大桥香港口岸工程预算费用需提高约16%

香港政府周四表示，按现时初步估算，原来造价约304亿港元的港珠澳大桥香港口岸的工程预算费用，有需要提高大约50亿港元或16%，主要因成本上升所致。

【金融】

--中国金融：银联与东航推全球首个空地互联支付平台，飞行途中即可支付

中国银行卡组织--中国银联与东方航空集团周四签署战略合作协议，双方约定在综合支付解决方案、品牌营销、发卡及国际业务等领域开展全面合作，并宣布推出全球首个空地互联云支付平台，支持在飞行途中用银联卡实时交易。

--中国金融：上清所年内望上线自贸区铜溢价掉期中央对手清算业务--上海政府网

中国上海政府网周四称，上海清算所年底前有望推出自贸区铜溢价掉期中央对手清算业务，这是自贸区内首个大宗商品衍生品清算业务。

【固定收益】

--《分析》中国公开市场操作仅冰山一角，货币政策三条线早已潜游急行

露出海面的永远只有冰山一角，恰如今年以来的中国央行货币政策。周四进行的公开市场操作再次平稳对冲，市场淡定以对风平浪静，但今年债市波澜壮阔的行情，却讲述着不一样的流动性宽松故事。

--中国债市：央行建立全口径债券统计制度，强化部际协调监管合作

随着中国债券市场创新品种日渐增多，市场亟需规范的全口径债券统计。中国央行周四联合证监会发布公告称，建立债券统计制度，加强债券市场部际协调监管合作；不过分析人士认为，初期料对社会融资规模中的债券分项影响有限。

--中国债市：10月托管增量创八个月新低，银行重新登顶--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，10月末债券托管余额28.43万亿元人民币，当月增加1,555.45亿元，月增量在连两个月萎缩的同时，也创下八个月来新低。

--中国债市动态：市场归淡现券收益率窄幅盘整，看多预期不改蛰伏以待

中国银行间债市周四早盘主要利率债收益率以持稳或微涨为主，利率互换则在震荡中略有上行，不过总体变化幅度均有限。目前来看，机构对后市仍以看多为主，盘整中等待新的入场机会。

--中国货币市场：主要回购利率微跌，受APEC会议影响供给以七天期为主

中国银行间资金市场周四主要回购利率微跌，资金供需期限仍呈不匹配格局。亚太经合组织(APEC)领导人会议仍在进行中，受北京调休影响，大行交易员实行轮值，隔夜供给较少，七天及以上期限居多。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘几近走平，APEC期间交易情绪偏谨慎

中国人民币兑美元周四早盘几近走平，尽管中间价跌至两个月低点，但整体汇市表现比较平静，交投区间非常狭窄，交易员称，亚太经合组织（APEC）会议期间交易情绪相当谨慎。

--中国外汇：跨国企业集团跨境双向人民币资金池业务实行上限管理--央行

中国人民银行下发通知称，跨国企业集团原则上在境内只可设立一个跨境双向人民币资金池，央行对跨国企业集团跨境双向人民币资金池业务实行上限管理，即对跨境人民币资金净流入额设定上限，净流出额暂不设限。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收涨，装备制造板块走强带动大盘探底回升

中国股市沪综指周四小幅收涨，盘中振幅有所加大。分析师指出，早盘资源类板块下跌拖累大盘下探，午后则受装备制造板块走强带动探底回升，而整体量能仍保持较高水平，显示市场仍处于强势调整过程中。

--中国证券：证交所启动并购重组私募债试点，利率不得超贷款利率4倍

中国债券市场又添新成员。上海和深圳证券交易所周三公告称，经证监会批准，启动并购重组私募债券试点工作，将采取非公开发行方式，发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的4倍。

--中国房地产：三季度全国综合地价涨势持续放缓--土地勘测规划院报告

中国楼市调整波及土地市场，地价涨势持续放缓。中国土地勘测规划院最新报告称，今年三季度全国综合地价水平保持微幅上升，但环比、同比增速持续放缓，其中住宅地价环比增速回落幅度最为明显。

--中国企业：中国联通计划2015年4G终端销量达1亿台--报载

中国三大电信运营商之一中国联通董事长常小兵表示，中国联通将全面加快TDD/FDD双混合组网建设，2015年实现移动网络覆盖到村，将拿出50亿元人民币重点补贴双4G终端，计划2015年双4G终端销量达到1亿台。

--中国期货：择机推出豆粕等品种夜盘交易，积极探索场外市场--大商所

中国大连商品交易所负责人称，下一步交易所将进一步做精做细已上市品种，做好夜盘交易品种扩大和农产品期权上市准备工作，择机推出豆粕及其它国际化程度较高品种的夜盘交易，积极探索开展场外市场建设。

--中国钢铁：10月下旬重点钢企粗钢日产163.1万吨，旬环比大降7.5%--中钢协

中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，10月下旬重点钢企粗钢日产163.1万吨，旬环比大降7.46%。

--中国企业：光明食品正评估海外子公司上市计划，品牌商并购明年有进展