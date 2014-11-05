《中国债券市场每日交易备忘》--11月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国河北银行10亿元人民币三年期固息金融债10:00-11:00招标，利率区间4.70%-5.50% 河北银行10亿元五年期固息金融债10:00-11:00招标，利率区间4.90%-5.70% 嘉兴银行5亿元三年期固息金融债10:00-11:00招标，利率区间5.4%-5.6% 嘉兴银行5亿元五年期固息金融债10:00-11:00招标，利率区间5.7%-5.9% 渤海银行50亿元两年期固息金融债14:00-15:00招标，利率区间为4.00%-4.90% 渤海银行50亿元三年期固息金融债14:00-15:00招标，利率区间为4.10%-5.00% 五矿集团30亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建行主承 南方水泥15亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行和民生银行主承 江苏新海连发展集团6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，国泰君安证券和招行主承 河南西保冶材集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中行主承 大众交通 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，上海银行和民生银行主承 南通四建集团1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，农行主承 山东东明石化集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建行主承 东北证券 12亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，建行主承 福建漳龙实业11亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行和光大银行主承 上海临港经济发展集团9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行和工行主承 南京城建10亿元永续中票簿记建档(主体评级AAA)，中信证券和南京银行主承 威远生化 4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中行和国开行主承 长江三峡集团50亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，农行和中信证券主承 鞍山城建投资发展20亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA+)，招商证券和浙商银行主承 河南省收费还贷高速公路管理公司40亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行和民生银行主承 华商银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3798% 浙江新昌农商行3亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 兴业银行 5亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.4300% 浦发银行 15亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3301% 兴业银行18亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3400% 兴业银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2400% 东亚银行(中国)10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3202% 江苏银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3498% 上海银行5亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率3.9303% 上海银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2400% 光大银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2400% 工商银行 20亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1694% 宁波银行 20亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.4202% 平安银行 5亿元三个月期同业存单10:00-11:00招标发行 民生银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3200% ============================================================================ 二、新债上市： 财政部280.4亿元五年期固息国债140026，票面利率3.53% 广东高速20亿元15年期固息债1480545，票面利率5.40% 顺德农商11.2亿元536天期浮息(一年定存基准)信贷资产支持证券优先A级1489082，基本利差2.45% 顺德农商1.38亿元536天期浮息(一年定存基准)信贷资产支持证券优先B级1489083，基本利差3.00% 厦门翔业集团10亿元三个月期超短融011499050，票面利率4.1% 华能集团40亿元三个月期超短融011408005，票面利率3.98% 华电国际 35亿元九个月期超短融011416004，票面利率4.12% 大连港 10亿元一年期短融041461060，票面利率4.1% 株洲高科集团8亿元一年期短融041454070，票面利率4.54% 上海能源 5亿元一年期短融041451063，票面利率4.4% 江苏省华建建设股份有限公司3.5亿元一年期短融041461061，票面利率5.8% 广东省航运集团5亿元一年期短融041451062，票面利率4.28% 厦门信达 1亿元一年期短融041460108，票面利率5% 绍兴市水务集团5亿元五年期中票101455030，票面利率5.2% 中国建材 50亿元永续中票101473014，票面利率5.7% 中国广核集团5亿元五年期中票101456073，票面利率4.59% 新疆天富集团4.5亿元五年期中票101453028，票面利率5.58% 锦江国际集团9.5亿元五年期中票101451048，票面利率4.75% ============================================================================ 三、缴款： 财政部281亿元三年期续发国债140020，发行价102.27元 三门县国有资产投资4亿元七年期固息债1480542，票面利率6.85% 镇江市丹徒建设投资15亿元七年期固息债1480551，票面利率5.89% 岳阳惠临投资发展13亿元七年期固息债1480552，票面利率5.50% 农发行60亿元一年期固息增发债140443，发行价101.46元 温州鹿城城市发展12亿元七年期固息债1480548，票面利率5.58% 首创集团20亿元可续期债1480549，票面利率5.99% 中粮集团50亿元九个月期超短融 小商品城<600415.SS >5亿元九个月期超短融 中国铝业 30亿元九个月期超短融 山东省商业集团11亿元50天期超短融 华电国际 30亿元九个月期超短融 中航机电系统15亿元九个月期超短融 山西焦煤集团10亿元一年期短融 江西省高速公路投资集团20亿元一年期短融 鲁西化工 5亿元一年期短融 宁波金田投资控股3亿元一年期短融 吉林省高速公路集团10亿七年投资人选择权中期票据(5+2) 鲁信创投 4亿元五年期中票 安徽古井集团4亿元三年期中票 中天建设集团7亿元三年期中票 国家开发投资公司40亿元10年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 渤海证券10亿元三个月期短融071421003到期兑付，票面利率4.64% 江苏交通控股25亿元三个月期超短融011490004到期兑付，票面利率4.60% 宁波富邦控股集团6亿元一年期短融041353072到期兑付，票面利率6.98% 国家电网100亿元一年期短融041354064到期兑付，票面利率5.25% 得润电子 0.1亿元一年期短融041358078到期兑付，票面利率7.00% 长江证券 20亿元三个月期短融071420002到期兑付，票面利率4.78% 红豆股份 5亿元七年期固息债078065到期兑付，票面利率6.05% 上海银行10亿元三个月期同业存单111416010到期兑付，发行价98.84元 临商银行5亿元三个月期同业存单111490022到期兑付，发行价98.82元 01国开16 010216付息 07特别国债05 0700005付息 09附息国债27 090027付息 09龙湖债 098073付息 10开磷集团债 1080139付息 12晋汽运债 1280379付息 12滇建工MTN1 1282449付息 12洛矿MTN2 1282450付息 13平度国资债 1380352付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国证券报周三报导，中国“一带一路”资本出海正在加速，建行广西分行正酝酿推出人民币国际投贷基金 。该基金主要用于广西企业在东盟地区境外直接投资和贷款。目前，基金方案草案已设计完毕，基金规模为200亿 元，首期募资20亿元。 今日公布10月汇丰服务业PMI (9月53.5) 11/8公布10月进出口贸易数据 (9月顺差309.4亿美元) 11/10公布10月工业生产者出厂价格指数(PPI) (9月-1.8%) 居民消费价格指数(CPI) (9月1.6%) 11/13公布10月固定资产投资(不含农户) (1-9月16.1%) 社会消费品零售总额 (9月11.6%) 工业增加值 (9月8.0%) 房地产投资和销售情况月度报告 11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告 11/20公布11月汇丰中国制造业PMI初值 (10月初值50.4) 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月7.9%) 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 李宏薇；审校 吴芳/丁淑琴)