港报财经评论：内地交投炽热，券商股迎风上 --经济日报11月04日

内地交投炽热，券商股迎风上/林瑞芬

日本上周意外量宽，加上欧洲央行亦在落药，环球流动资金未因美国结束QE而突然大缩，股市仍然有得玩。港股昨日成交额只有642亿港元，恒指昨收报23,915，跌0.3%，技术上宜突破及企稳50天线24,000上。国指收报10,660，跌0.9%。期望沪港通能通车有期，A股炒风较浓，重组变身的国企有时升到你不信，如转型军工股的广船 ，昨爆升72%。相反，港股就不少有稳定股息可派的优质蓝筹作长期筹码，实行赚价赚息，两地股市若能互动，必然激发更多火花，投资者有更多的选择。汇丰10月中国制造业采购经理指数（PMI）为50.4，与初值相同，较9月上升0.2%，创3个月新高。相反，官方PMI为50.8，较9月回落0.3%，不过，两个指数均在50分水岭之上，启示中国内地经济现况也大致维稳，没有硬着陆的意外发生。

沪深股市上周五升市，成交额高达4,533亿人民币，而港股都只是829亿港元，昨日沪深两市成交额逾4,200亿人民币，港股又缩到只有约642亿港元，由此可见中国内地资金面更宽。相信近月中国内地股市的资金面宽原因，一方面从以往炒楼投入房市转投股市（因楼价在跌无得炒！）；二来银行理财产品的回报率也较以前降低。对上证指数的走势仍然看好一点，在量价齐升下，渐渐已走出大熊市谷底，未来加入大摩国际指数是另一个催化点。短期而言，技术上看，上证指数上周不断配合成交额攀升，上周突破长方形量度升幅目标约至2,500，昨收报2,430。

综观昨日三大类中资股内房、内银及内险股，后两者稍作调整，但近月不断认为股价已经暂时摆脱低潮的内房股，见显着为市场所追捧，轮流炒之表现。昨日，世茂房地产 急升2.5%，万科企业 及中国海外 分别涨1.8%及1.1%，雅居乐 也急升3.4%。据中国指数研究院刚发布报告称，10月全国100个城市新建住宅平均价格为每平方米10,629人民币，同比跌0.52%，为经历连续22个月上涨后首次下跌；环比则跌0.4%，为连续第6个月下跌，跌幅缩小0.52%。楼价跌而内房股昨日不为所累，印证市场是炒未来式而不是炒过去式。楼市趋于放缓增长是事实，但伴随是市场博弈解困楼市的措施出台。(B07) H股季绩弱，基建股较稳阵/余少文

国企第三季业绩披露接近尾声，初步统计，盈利只有单位数增长，如非沪港通因素，大市未必能在10月底显着回升；从季绩所见，基建股最稳阵，航运股则有复苏迹象。中国内地股市昨日反覆靠稳，上证综合指数继续在2,430点争持；国企指数先高后低，全日跌95点或0.9%，收报10,660点，成交额降至109亿港元，仍有40%主板H股逆市上升，主要由基建股撑住指数；红筹指数则跌16点或0.4%，收报4,513点，成交额只有46亿港元，内房股逆市上升，才令红指没有扩大跌幅。

尽管仍有数只中小国企仍未派发第三季业绩，但粗略统计近100只已派发季绩的国企，发现合计盈利4,240亿人民币，同比升6%，环比跌5%；若然剔除占盈利比重67%的内银股，合计盈利则同比升4.5%，至1,413亿人民币，环比跌3%。若然再跟第一季和第二季的合计盈利作同比比较，连同内银股在内，第一季和第二季盈利增长分别为7%和10%，显示第三季盈利表现令人失望，若然要找藉口，则是经济放缓所累。若以行业盈利作比较，逾半数行业第二季盈利同比增长达双位数，相反第三季盈利同比增长，只有证券、保险、基建及相关、医药等录得双位数增长。而第三季盈利同比增长最劲是证券、保险和基建及相关行业，钢铁和航运及相关行业则亏转盈；如以环比作比较，增长最劲是航运及相关、电力及相关、和基建及相关等行业。

至于同比和环比都录得增长或亏转盈的行业只有基建及相关、电力及相关、航运及相关等，当中航运及相关行业盈利环比急升超过3倍，是因为中国远洋 录得特殊收益近14亿人民币所推高，即使撇除特殊收益因素，这行业盈利环比仍然录得超过70%增长，故可以乐观一点是航运及相关行业或已踏入复苏之路。去年底开始看淡的电力及相关行业虽然录得增长，但同比只升1%，环比升11%，跟去年强劲增长出现显着不同，尤其第三季旺季也未能推高盈利增长，更见到电力设备股和龙源电力 等盈利倒退，似乎整个行业出现变化，若然经济继续放缓，行业增长动力会进一步下滑，故季度盈利目前虽升，惟要小心未来盈利会倒退。(B05)

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