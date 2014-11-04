港报财经评论：俄罗斯赖债危机重临--信报11月04日

俄罗斯赖债危机重临/习广思

日本央行上周意外地扩大量宽规模，以上决定刚好在美国正式结束QE3之后进行，令人忧虑全球是否正进行新一轮货币战争。上周五俄罗斯央行突然大幅加息1.5厘，以应对当地持续升温的通胀及不断贬值的卢布汇率，俄罗斯是否全球经济的黑天鹅，渐受市场注意。但重温历史，会发现当前的俄罗斯形势与1998年俄罗斯赖债时惊人地相似，不到你不信。俄罗斯央行在议息会议上，意外宣布大幅度上调基准利率150个基点，至9.5%，远超此前市场普遍预期的上调50个基点。10月30日市场普遍预期俄罗斯央行将作出加息决定，卢布对美元汇率创出2010年1月11日以来最大单日升幅，最多升2.8%；然而，此前卢布是连跌6日创下43.66历史新低，累计跌幅超过5%。

高盛此前发表的报告表示，预计俄罗斯央行将在10月31日宣布加息50个基点，至8.5%。此外，俄罗斯还可能废除常规的汇率干预政策，采取可随意支配的干预措施，力度足以稳定卢布汇率；反而摩根士丹利成功预测俄罗斯央行需要加息100至150个基点，以阻止卢布继续贬值。在这次加息到9.5%之前，央行已经3次上调基准利率至8%，但高利率已令俄企大叫救命，更难的是就算出很高的利息也未必借到钱，因欧美制裁严限俄企在欧美发债集资。据俄央行预计，俄罗斯企业未来3个月需要偿还547亿美元外债，为了避免经济进一步陷入困境，俄央行不得不继续大规模使用外汇储备，以帮助企业渡过难关。

在央行会议前，俄罗斯已备受欧美制裁及油价持续下跌等问题困扰，卢布持续贬值，俄罗斯要投入大量外汇储备以遏制卢布跌势。但事与愿违，10月23日卢布已跌破俄央行此前设置的外汇交易警戒线，迫使俄央行必须采取更进一步行动。今年6月以来，卢布汇率一直面临严峻贬值压力，卢布对美元汇率累计下跌16%，成为全球表现最差货币，而且跌势仍然未止。目前俄央行已经投入约13%的外汇与黄金储备即约680亿美元干预汇市，但由于乌克兰危机及国际制裁，使俄罗斯出现大规模资本外流，令当地外储面对双重下跌压力。(B02) 追美元风险非低/苏子

目前已有市场人士预期，日本央行出乎市场预期的扩大QE规模措施，将使美元兑日圆于年底时上升到115日圆至120日圆区域内；换言之，由上周五开始，美元兑日圆的走势将持续上升，采取逢低吸纳的策略看来是错不了。可以肯定的是，目前看淡美元兑日圆后市的投资者，一定会被视为“怪物”看待，原因是现阶段似乎真的是找不到任何藉口，可以令美元兑日圆逆转回落。

市场已把日圆贬值视为合情合理的事情，但其实日本为了令经济继续保持增长及通胀上升至央行所设定的2%目标，只不过是利用日圆大幅贬值的手段，把通缩输出至其他国家而已，但这样可能掀起新一轮货币大战。因为其他国家为了保持自身的竞争力，或将跟随日本把货币大幅贬值。目前市场最为看好的货币是美元，并认为美国当局也希望看见美元继续走高，因为强势美元可以令联储局毋须急于加息来压低通胀。因此，不少投资者普遍相信，目前买入美元的风险并不高，甚至相信各发达国家的货币贬值，并不会拖累美元，美元只有买贵，却不会买错，但事实是否如此？这要看本周五美国最新公布的10月就业数据，能否令市场相信联储局已有迫切性提前于明年上半年加息；否则，市场大户仍有藉口炒作美国经济的复苏势头未能延续下去，伺机把美元推低挟仓图利，故目前追买美元并非低风险策略。

此外，不少投资者也认为，一直滥发货币、狂印银纸，便可以轻易令该国货币非常容易贬值。但大家不要忘记，货币的价值是相对的，因此，除了日本以外，其他国家央行也可以跟随日本央行一同狂印银纸，只要其他央行印银纸的速度较日本更快，使日圆不被大量换成其他国家的货币，那日圆的跌势便会喘定下来，不会无止境地贬下去。所以目前日圆跌势虽急，仍要留意如欧洲央行会否加入狂印银纸之列，令市场有了一个新的狙击目标后，导致日圆出现空仓回补大幅反弹！短线而言，日圆兑美元升至104╱105区域内将有较大阻力，一旦返回102.30支持以下收市，预料将结束近日的单边升市。(B13)

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